Эмин Агаларов показал дочь в новогоднем клипе с Аленой Гавриловой

Москва, 24 декабря. Музыкант Эмин Агаларов представил поклонникам праздничный клип на трек 31.12. Поклонники эмоционально отреагировали на ролик, в котором артист снялся с экс-супругой Аленой Гавриловой и их дочерью.

Агаларов развелся с Гавриловой весной 2020 года, но сохранил теплые отношения ради дочери Афины. Артист намекнул на воссоединение с экс-женой в новом музыкальном ролике. Кроме того, исполнитель представил в клипе дочь, которую прежде скрывал от публики.

Prt Scr instagram.com / @eminofficial

Фанаты с восторгом отреагировали на клип Агаларова. Некоторые поклонники предположили, что артист возобновил отношения с бывшей супругой.

«Очень красивый клип! Очень надеюсь, что вы действительно помирились и вместе счастливы»; «Боже, какая прелесть, какие вы милые, красивые и счастливые! Аж мурашки. Пусть так будет всегда!»; «Как же это прекрасно видеть вас снова вместе!» — написали фолловеры.

Пару заподозрили в возобновлении романа еще в ноябре. Артист не давал комментариев, однако пара появилась на презентации проекта Агаларова «Репутация».