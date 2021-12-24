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Эмин Агаларов показал дочь в новогоднем клипе с Аленой Гавриловой

Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал дочь в новогоднем клипе с Аленой Гавриловой
 /  Фото предоставлено организаторами события

Москва, 24 декабря. Музыкант Эмин Агаларов представил поклонникам праздничный клип на трек 31.12. Поклонники эмоционально отреагировали на ролик, в котором артист снялся с экс-супругой Аленой Гавриловой и их дочерью.

Агаларов развелся с Гавриловой весной 2020 года, но сохранил теплые отношения ради дочери Афины. Артист намекнул на воссоединение с экс-женой в новом музыкальном ролике. Кроме того, исполнитель представил в клипе дочь, которую прежде скрывал от публики.

Эмин Агаларов показал дочь в новогоднем клипе с Аленой Гавриловой
Prt Scr instagram.com / @eminofficial

Фанаты с восторгом отреагировали на клип Агаларова. Некоторые поклонники предположили, что артист возобновил отношения с бывшей супругой.

«Очень красивый клип! Очень надеюсь, что вы действительно помирились и вместе счастливы»;

«Боже, какая прелесть, какие вы милые, красивые и счастливые! Аж мурашки. Пусть так будет всегда!»;

«Как же это прекрасно видеть вас снова вместе!» написали фолловеры.

Пару заподозрили в возобновлении романа еще в ноябре. Артист не давал комментариев, однако пара появилась на презентации проекта Агаларова «Репутация».

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агаларов семья гаврилова
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