Жена футболиста Тарасова грубо прокомментировала скандал вокруг Бузовой на Fashion TV

Москва, 24 декабря. Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко не смогла остаться в стороне после произошедшего скандала на премии Fashion TV, где бывшая жена ее мужа, певица Ольга Бузова публично унизила спортсмена.

Недавно родившая третьего ребенка модель Костенко ответила одной из ее подписчиц в социальной сети Instagram на вопрос, почему ее так задевает история вокруг Ольги Бузовой и ее экс-супруга Дмитрия Тарасова. В комментариях к одной из последних публикациях Костенко написали, что многие завидуют ее жизни и непонятно, почему она так реагирует на касающийся только ее мужа скандал.

«Потому что меня окунули в это г... Мне это не нужно, сейчас совершенно не до дешманских интриг», — написала Костенко.

Ранее Дмитрий Тарасов прокомментировал скандал на премии Fashion TV. По словам футболиста, Бузова хотела его зацепить и унизить, а он в это время сидел в зале и улыбался.

По словам Тарасова, организаторы заявили ему, что Ольги Бузовой не будет на мероприятии, на которое он пошел для поддержки клипа Margo, в котором футболист сыграл главную роль. Бузова же обвинила Тарасова во вранье. Она отметила, что все были в курсе ее участия в церемонии награждения премии Fashion TV.