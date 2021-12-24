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МИД России вызвал японского посла из-за выставки о Курильских островах в Токио

Политика
МИД России вызвал японского посла из-за выставки о Курильских островах в Токио
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Москва, 24 декабря. Министерство иностранных дел России вызвало японского посла для заявления протеста из-за проведения в Токио выставки о Курильских островах.

Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с открытием выставки, которая была посвящена Курилам. Также сообщается, что мероприятие было организовано в Токио.

«17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства Посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что японский дипломат Масару Сато исключил деление Курильских островов между Москвой и Токио. По его словам, это предложение было сделано человеком, не разбирающимся в ситуации.

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