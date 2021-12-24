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Фигурист Соловьев назвал «корявеньким медвежонком» певицу Бузову на льду

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 20:54
Шоу-бизнес
Фигурист Соловьев назвал «корявеньким медвежонком» певицу Бузову на льду
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 24 декабря. Фигурист Дмитрий Соловьев, который был недавно избит в Москве, вспомнил про первую встречу с телезвездой и певицей Ольгой Бузовой на катке торгового центра «Авиапарк».

По словам Соловьева, ему предстояла встреча с новой партнершей. Он не стал уточнять, кто ей будет, чтобы не думать об этом.

«Когда на следующий день я приехал на лед, я не узнал Олю, поскольку она была где-то далеко, и мне никто ничего не сказал. Да и узнать ее было сложно. Одной рукой этот корявенький медвежонок держался за бортик, а другой — за Машу Орлову. Маша раскатывает звезд, прежде чем поставить их в пару», — вспомнил первую встречу с Бузовой фигурист в разговоре с Teleprogramma.pro.

Певица позволяла себе эмоциональные выходки на тренировках шоу «Ледниковый период», отметил Соловьев. Они нередко сталкивались со сложностями из-за этого в подготовке выступлений. По его словам, он все-таки легко нашел общий язык с Бузовой.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев подробно рассказал об инциденте возле столичного караоке-бара, где его избили трое незнакомых мужчин. Деталями произошедшего спортсмен поделился в записанном видеообращении из больницы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фигурист Соловьев назвал «корявеньким медвежонком» певицу Бузову на льду
Ольга Бузова фигурное катание дмитрий соловьев
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