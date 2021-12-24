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Экипаж патрульного корвета «Сергей Котов» впервые принял на палубу вертолет Ка-27ПС

Армия
Экипаж патрульного корвета «Сергей Котов» впервые принял на палубу вертолет Ка-27ПС
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 24 декабря. Экипаж построенного для Черноморского флота РФ новейшего корабля «Сергей Котов» впервые отработал прием на палубу поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что маневры проводились в акватории Черного моря в рамках финального этапа государственных испытаний нового корабля. Отмечается, что посадка воздушной машины на палубу является наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации.

«Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолета произвел проверку слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля и корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что патрульный корвет «Сергей Котов» войдет в состав Черноморского флота до конца 2021 года. Военные эксперты считают, что его главной задачей является сопровождение кораблей НАТО.

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корабль черноморский флот испытания морская авиация
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