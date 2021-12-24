Два футболиста «Зенита» могут перейти в «Нижний Новгород»

Санкт-Петербург, 24 декабря. Два игрока петербургского «Зенита» могут продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде».

«Нижний Новгород» рассматривает возможность аренды 18-летнего голкипера «Зенита» Даниила Одоевского и 19-летнего полузащитника сине-бело-голубых Кирилла Кравцова. Об этом журналистам «Чемпионата» рассказал генеральный директор команды из одноименного города Равиль Измайлов.

«Мы делаем предложения по возможности аренды и развитию молодых футболистов многим клубам. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, они помогут "Нижнему Новгороду". Это перспективные и интересные ребята. Предложения "Зениту" пока не делали. Мы заинтересованы и ведем переговоры», — отметил он.

В «Зените» информацию об интересе к воспитанникам команды пока не комментировали. В нынешнем сезоне Кравцов провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Одоевский не играл за основной состав «Зенита».