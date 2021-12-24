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Экономист Беляев: в долгосрочной перспективе рубль будет стабильнее и надежнее доллара

Экономика
Экономист Беляев: в долгосрочной перспективе рубль будет стабильнее и надежнее доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 декабря. Перспективы рубля в сравнении с долларом оценил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Эксперт отметил, что экономика России активно развивается, хоть это может и не быть заметно на бытовом уровне.

Ситуация вокруг российской валюты только кажется нестабильной. В действительности рубль укрепляет свои позиции, становясь привлекательнее для инвестирования, подчеркнул экономист. «Шоки», которые потрясли валютный рынок, подходят к концу. Но даже если выяснится, что кризис не завершен, РФ уже выработала эффективные механизмы для борьбы с волатильностью.

«Мы преодолели кризис, выйдя из него с хорошими темпами роста. У нас устойчивые внешнеторговые позиции, из чего можно сделать вывод о том, что курсовые соотношения доллара и рубля едва ли изменятся в ближайшей перспективе», — добавил Беляев.

Глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее заявил, что американская валюта, несмотря на снижение доли доллара в резервах мировых центробанков, останется доминирующей. Такой расклад устраивает большинство игроков рынка.

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доллар рубль михаил беляев
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