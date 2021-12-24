Марокко продлило приостановку коммерческих рейсов до конца января 2022 года

Рабат, 24 декабря. Власти Марокко продлили приостановку пассажирских коммерческих рейсов в страну и из страны до 31 января 2022 года. Об этом сообщило Национальное управление аэропортов королевства.

Постановление касается отмены авиасообщения со всеми государствами. Решение принято на фоне распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон».

Prolongement de la suspension de tous les vols de passagers de et vers le Maroc jusqu’au 31 janvier 2022.#ONDA #Airport #AéroportsduMaroc — ONDA (@ondaofficiel) December 24, 2021

Рабат приостановил все международные полеты для путешественников 29 ноября. В октябре отменили рейсы в Россию, Германию, Нидерланды и Великобританию.

В четверг, 23 декабря, правительство продлило чрезвычайное положение в области здравоохранения на территории королевства до 31 января. Руководство объяснило меры эпидемиологической ситуацией и стремлением защитить здоровье граждан.