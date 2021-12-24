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Марокко продлило приостановку коммерческих рейсов до конца января 2022 года

Весь мир
Марокко продлило приостановку коммерческих рейсов до конца января 2022 года
pxhere.com  / 

Рабат, 24 декабря. Власти Марокко продлили приостановку пассажирских коммерческих рейсов в страну и из страны до 31 января 2022 года. Об этом сообщило Национальное управление аэропортов королевства.

Постановление касается отмены авиасообщения со всеми государствами. Решение принято на фоне распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон».

Рабат приостановил все международные полеты для путешественников 29 ноября. В октябре отменили рейсы в Россию, Германию, Нидерланды и Великобританию.

В четверг, 23 декабря, правительство продлило чрезвычайное положение в области здравоохранения на территории королевства до 31 января. Руководство объяснило меры эпидемиологической ситуацией и стремлением защитить здоровье граждан.

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авиасообщение марокко
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