Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии

Москва, 24 декабря. Российский фигурист Дмитрий Соловьев рассказал о своем состоянии после избиения в центре Москвы. Спортсмен вышел на связь со своими подписчиками в соцсети Instagram.

Фигурист поблагодарил всех близких и друзей за поддержку, которая дает ему силы бороться. Он также выразил благодарность врачам за оперативность и профессионализм. Отдельно спортсмен поблагодарил тренера Татьяну Навку за незамедлительную помощь и веру в него.

«Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!» — написал Соловьев.

Prt Scr instagram.com / @dmitry_solovyev

Соловьев также выразил благодарность своей матери и девушке Анне. Он отметил, что огласка ситуации в СМИ была правильным решением, так как люди должны видеть на примере других, как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести. Фигурист подчеркнул, что любое действие предполагает ответственность.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Соловьев в деталях описал нападение на него троих незнакомых мужчин. Он рассказал о начале конфликта, который завязался после выхода из караоке-бара.