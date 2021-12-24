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Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии

Спорт
Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 24 декабря. Российский фигурист Дмитрий Соловьев рассказал о своем состоянии после избиения в центре Москвы. Спортсмен вышел на связь со своими подписчиками в соцсети Instagram.

Фигурист поблагодарил всех близких и друзей за поддержку, которая дает ему силы бороться. Он также выразил благодарность врачам за оперативность и профессионализм. Отдельно спортсмен поблагодарил тренера Татьяну Навку за незамедлительную помощь и веру в него.

«Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!» — написал Соловьев.

Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии
Prt Scr instagram.com / @dmitry_solovyev

Соловьев также выразил благодарность своей матери и девушке Анне. Он отметил, что огласка ситуации в СМИ была правильным решением, так как люди должны видеть на примере других, как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести. Фигурист подчеркнул, что любое действие предполагает ответственность.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Соловьев в деталях описал нападение на него троих незнакомых мужчин. Он рассказал о начале конфликта, который завязался после выхода из караоке-бара.

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