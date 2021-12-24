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Ростех объявил о начале серийного производства российских танков «Армата»

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 20:26
Армия
Ростех объявил о начале серийного производства российских танков «Армата»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 декабря. Ростех запускает в серийное производство новейший российский танк Т-14 «Армата», заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

По его словам, поставки Т-14 российским военным входят в список основных проектов Ростеха. Артяков добавил, что Минобороны РФ также получит истребители нового поколения Су-57, которые практически не имеют аналогов в мире.

«Наша задача основная — не подвести нашего заказчика. На сегодняшний день мы приходим к цифре стопроцентного исполнения гособоронзаказа, что очень редко случалось в прошлые периоды», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что создатели танка «Армата» решили отказаться от советских традиций танкостроения. Это позволило повысить живучесть боевой машины и обеспечить высокую выживаемость экипажа.

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