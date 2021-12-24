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Главу минкульта Украины Ткаченко возмутил образ героини в сериале Netflix «Эмили в Париже»

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 20:26
Общество
Главу минкульта Украины Ткаченко возмутил образ героини в сериале Netflix «Эмили в Париже»
pixabay.com

Киев, 24 декабря. Карикатурный образ украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» от Netflix является оскорбительным. Об этом заявил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По словам министра, в сериале используется карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. Он добавил, что с другой стороны это еще и оскорбительно.

«Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции "Нетфликсу"», — возмутился Ткаченко.

Ткаченко отметил, что в компании хорошо знакомы с Украиной и могли бы не совершать подобных ошибок. Он также заявил, что в целом сериал неплохой и развлекательный, но новый сезон был сделан под влиянием стереотипов.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сыграет в сериале американской онлайн-площадки Netflix «Измена». Помимо Куриленко в «Измене» сыграют Чарли Кокс, Уна Чаплин и другие. Сериал будет состоять из шести эпизодов. Автором сценария станет Мэтт Чарман.

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Киев netflix сеиал
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