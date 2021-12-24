Банк России разрабатывает механизмы блокировки инвестиций в криптовалюты

, 24 декабря. Специалисты российского финансового регулятора впервые обсудили возможные пути блокировки инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщает Forbes.

Остановить поток инвестиций в цифровые активы планируется через MCC-коды. Это специальный параметр в карточных переводах, который отвечает за тип услуг продавца. Криптобиржам часто присваивают код 6051.

Этот метод несовершенный и потребует участия самих платежных систем VISA или Mastercard. Другим слабым местом такой меры может стать уход рынка в теневой сектор. Честные игроки закроются, а серые обменники будут использовать неправильные коды и другие инструменты обхода регулирования.

Генеральная прокуратура России ранее разработала нормы, которые позволят арестовывать и конфисковать незаконно полученную криптовалюту.