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Банк России разрабатывает механизмы блокировки инвестиций в криптовалюты

Экономика
Банк России разрабатывает механизмы блокировки инвестиций в криптовалюты
ФБА «Экономика сегодня»

, 24 декабря. Специалисты российского финансового регулятора впервые обсудили возможные пути блокировки инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщает Forbes.

Остановить поток инвестиций в цифровые активы планируется через MCC-коды. Это специальный параметр в карточных переводах, который отвечает за тип услуг продавца. Криптобиржам часто присваивают код 6051.

Этот метод несовершенный и потребует участия самих платежных систем VISA или Mastercard. Другим слабым местом такой меры может стать уход рынка в теневой сектор. Честные игроки закроются, а серые обменники будут использовать неправильные коды и другие инструменты обхода регулирования.

Генеральная прокуратура России ранее разработала нормы, которые позволят арестовывать и конфисковать незаконно полученную криптовалюту.

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