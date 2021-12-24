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Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»

Армия
Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 декабря. США придется принять все условия России на переговорах по гарантиям безопасности.

Москва просто не оставила Вашингтону иного выбора, кардинально сменив тон диалога с американцами и озвучив жесткие, бескомпромиссные требования вместо традиционных просьб и призывов. В США должны понимать, что, если они снова попытаются свести анонсированные переговоры по гарантиям безопасности к пустой болтовне, необоснованным обвинениям и банальному саботажу, Россия принудит их подчиниться и принять все условия. Причем для этого будут применены все доступные ресурсы и методы.

С таким предупреждением в адрес Белого дома и правительства США в целом в студии политического ток-шоу «60 минут» выступил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Эксперт обратил особое внимание на четкие сигналы, которые Владимир Путин послал всему коллективному западу, и спрогнозировал успешное завершение предстоящих переговоров по гарантиям безопасности. Коротченко уверен, что, как бы США ни пытались снова уйти от ответственности и завести диалог в тупик, на этот раз у Вашингтона ничего не выйдет. Ставки слишком уж высоки.

Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»
pixabay.com /

«Нефть и газ, казаки. Они у нас сегодня не на лошадях и не с шашками наперевес. А в танках Т-90 и «Армата» и, если что, они обязательно нанесут визит в США, посетив Вашингтон и вырулив на лужайку перед Белым домом, если американцы не договорятся с нами о гарантиях безопасности. Хотите вы, не хотите, либо кто-то это будет делать за вас, но мы сегодня будем формировать новую геополитическую повестку дня в Европе и в мире. Не одни. С Китаем, с десятком других государств, с братской Белоруссией, которую вы хотели сожрать, но зубы вам повыбили. Вам так или иначе придется подчиниться», — заверил Коротченко, прямо обращаясь к американскому руководству.

Эксперт также лаконично объяснил столь повышенное внимание всего мира к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Коротченко обратил внимание на деградацию западных элит и, соответственно, их ставленников в разных уголках планеты. Десятки, а то и сотни государств мечтают о действительно сильном лидере. Поэтому и смотрят с завистью на Россию.

Ранее полковник Стариков предупредил о фатальных для ВСУ последствиях попытки призвать всех украинок в армию.

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Все новости / Армия / Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»
Владимир Путин россия сша безопасность нато переговоры
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