Киев, 24 декабря. Свыше 50% опрошенных граждан Украины считают, что глава государства Владимир Зеленский входит в число олигархов, сообщил Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

По результатам социологического опроса, президента страны считают олигархом 55% респондентов. Однако чаще всего украинцы называют олигархами Игоря Коломойского и Рината Ахметова (94%). Помимо этого, 89% опрошенных на Украине включили в этот список и бывшего главу государства Петра Порошенко.

Ранее политолог Михаил Погребинский рассказал, что половина украинцев согласны с мнением о Зеленском, которое озвучил президент Российской Федерации Владимир Путин. По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, лидер страны неспроста заявил, что его украинский коллега находится под влиянием радикальных националистов.