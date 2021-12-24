Гендиректор МХАТа Кехман заявил, что Доронина может посетить театр в новом году

Москва, 24 декабря. Гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман рассказал во время последнего в 2021 году собрания с артистами, когда народная артистка СССР Татьяна Доронина впервые за три года вновь сможет посетить свой театр.

По его словам, в новом году первая премьера запланирована на 25 января. В этот день в театре покажут спектакль «Васса», на который, если ей позволит здоровье, придет Татьяна Доронина.

«Первая премьера в новом году у нас «Васса», которую мы восстанавливаем, и она состоится 25 января, — заявил «МК» гендиректор МХАТа. — И Татьяна Васильевна подтвердила, что в этот день она, если здоровье позволит, к нам придет».

Кехман также рассказал, что во МХАТе с нового года также будут показаны постановки «Вишневый сад», «На дне», «Синяя птица», «Ее друзья», «Белая Гвардия». Он отметил, что в спектаклях полностью или частично заменят декорации и костюмы. Кехман заявил, что хотел бы сделать сенсацию из «Синей птицы».

Ранее Владимир Кехман рассказал, что лично предлагал российской актрисе Татьяне Дорониной стать художественным руководителем МХАТа имени Горького, однако она отказалась.