Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 20:30
20:29
Спорт
Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии
20:29
Общество
Малышева объяснила пользу масла и бульона против опьянения
20:26
Армия
Ростех объявил о начале серийного производства российских танков «Армата»
20:26
Общество
Диетолог Гинзбург назвал зеленый горошек полезным для профилактики атеросклероза
20:26
Общество
Главу минкульта Украины Ткаченко возмутил образ героини в сериале Netflix «Эмили в Париже»
20:24
Экономика
Банк России разрабатывает механизмы блокировки инвестиций в криптовалюты
20:23
Общество
Ночные головные боли могут указывать на развитие сахарного диабета
20:23
Армия
Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»
20:22
Весь мир
Оппозиция Турции предрекла стране продовольственный кризис в 2022 году
20:21
Политика
Более половины граждан Украины считают Зеленского олигархом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гендиректор МХАТа Кехман заявил, что Доронина может посетить театр в новом году

Общество
Гендиректор МХАТа Кехман заявил, что Доронина может посетить театр в новом году
wikipedia.org  /  Sintetaza / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 декабря. Гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман рассказал во время последнего в 2021 году собрания с артистами, когда народная артистка СССР Татьяна Доронина впервые за три года вновь сможет посетить свой театр.

По его словам, в новом году первая премьера запланирована на 25 января. В этот день в театре покажут спектакль «Васса», на который, если ей позволит здоровье, придет Татьяна Доронина.

«Первая премьера в новом году у нас «Васса», которую мы восстанавливаем, и она состоится 25 января, — заявил «МК» гендиректор МХАТа. — И Татьяна Васильевна подтвердила, что в этот день она, если здоровье позволит, к нам придет».

Кехман также рассказал, что во МХАТе с нового года также будут показаны постановки «Вишневый сад», «На дне», «Синяя птица», «Ее друзья», «Белая Гвардия». Он отметил, что в спектаклях полностью или частично заменят декорации и костюмы. Кехман заявил, что хотел бы сделать сенсацию из «Синей птицы».

Ранее Владимир Кехман рассказал, что лично предлагал российской актрисе Татьяне Дорониной стать художественным руководителем МХАТа имени Горького, однако она отказалась.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гендиректор МХАТа Кехман заявил, что Доронина может посетить театр в новом году
театр кехман доронина
Комментировать