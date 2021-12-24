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Авербух заявил, что Кацалапов не впервые снимается с соревнований из-за травмы спины

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 20:14
Спорт
Авербух заявил, что Кацалапов не впервые снимается с соревнований из-за травмы спины
 /  Фото предоставлено организаторами шоу «15 лет успеха»

Москва, 24 декабря. Фигурист Никита Кацалапов даже в этом сезоне уже снимался с соревнований из-за проблем со спиной, заявил призер Олимпиады в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.

Авербух прокомментировал снятие спортсменов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова перед произвольным выступлением на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге, из-за травмы партнера.

«У Кацалапова старая травма спины, уже не раз с ней сталкивались. И даже в этом сезоне Никита снимался с турниров из-за травмы спины», — заявил Авербух «Чемпионату».

По словам знаменитого фигуриста, чемпионат России является очень ответственным турниром. Он заявил, что в танцевальной программе лидеры команды определены, и первые две пары отправятся на Олимпиаду. Авербух отметил, что вся борьба сводится за третью путевку на Олимпийские игры.

Ранее стало известно, что фигурист Никита Кацалапов, который выступает в паре с Викторией Синициной, не будет продолжать участие в чемпионате России из-за обострившейся травмы спины. Пара лидировала на чемпионате России в Петербурге после ритм-танца.

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Илья Авербух кацалапов синицина
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