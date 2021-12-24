Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 20:30
20:29
Спорт
Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии
20:29
Общество
Малышева объяснила пользу масла и бульона против опьянения
20:26
Армия
Ростех объявил о начале серийного производства российских танков «Армата»
20:26
Общество
Диетолог Гинзбург назвал зеленый горошек полезным для профилактики атеросклероза
20:26
Общество
Главу минкульта Украины Ткаченко возмутил образ героини в сериале Netflix «Эмили в Париже»
20:24
Экономика
Банк России разрабатывает механизмы блокировки инвестиций в криптовалюты
20:23
Общество
Ночные головные боли могут указывать на развитие сахарного диабета
20:23
Армия
Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»
20:22
Весь мир
Оппозиция Турции предрекла стране продовольственный кризис в 2022 году
20:21
Политика
Более половины граждан Украины считают Зеленского олигархом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украина рассчитывает на проведение переговоров в «нормандском формате» в 2022 году

Политика
Украина рассчитывает на проведение переговоров в «нормандском формате» в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Киев, 24 декабря. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что в следующем году удастся провести переговоры в «нормандском формате».

Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Фокус».

«Я оптимист. Мы работаем над этим», — подчеркнул Ермак.

Помимо этого, Ермак сообщал, что украинские власти не планируют выходить из Минских соглашений. По его словам, государство также хочет выполнить взятые на себя обязательства по минским договоренностям.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ФРГ и Франция собираются оживить «нормандский формат» и снова сделать его эффективным. По словам немецкого политика, это стороны уже обсудили с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украина рассчитывает на проведение переговоров в «нормандском формате» в 2022 году
украина нормандский формат ермак
Комментировать