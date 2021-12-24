Украина рассчитывает на проведение переговоров в «нормандском формате» в 2022 году

Киев, 24 декабря. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что в следующем году удастся провести переговоры в «нормандском формате».

Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Фокус».

«Я оптимист. Мы работаем над этим», — подчеркнул Ермак.

Помимо этого, Ермак сообщал, что украинские власти не планируют выходить из Минских соглашений. По его словам, государство также хочет выполнить взятые на себя обязательства по минским договоренностям.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ФРГ и Франция собираются оживить «нормандский формат» и снова сделать его эффективным. По словам немецкого политика, это стороны уже обсудили с украинским президентом Владимиром Зеленским.