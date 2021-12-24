Иран испытал новейшие баллистические ракеты в ходе заключительного этапа военных учений

Тегеран, 24 декабря. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил 16 баллистических ракет класса «земля — земля» в ходе заключительного этапа военных учений «Великий пророк–17».

Реактивные снаряды стартовали на острове Кешм и направились в сторону Фарора. Дальность полета выпущенных ракет находится в промежутке от 350 до 2000 километров, что технически позволяет поражать территорию Израиля и американские военные базы в регионе.

The “Payambar-e Azam 17 (The Great Prophet)” war games that were held in the southern parts of Iran concluded on Friday by simultaneous launch of 16 ballistic missiles at a pre-determined target- ♥️???????????????? pic.twitter.com/tAvFLNm2vl — Suribelle (@Suribelle1) December 24, 2021

Генерал-майор Мохаммед Хоссейн Багери, начальник штаба Вооруженных сил Ирана, заявил, что запланированные учения стали ответом на недавние «массированные, но бессмысленные угрозы» израильского руководства в сторону Тегерана.

«Это была крошечная часть от тех сотен ракет, которые могут одновременно поразить любую враждебную цель. <…> Военные учения являются серьезным предупреждением официальным лицам сионистского режима: совершите малейшую ошибку, и мы отрубим вам руку», — сказал военачальник.

Пятидневные общие военные учения начались 20 декабря в провинциях Бушер, Хормозган и Хузестан, каждая из которых расположена на берегу Персидского залива. Как ранее заявлял командир военной базы КСИР Голамали Рашид, Тегеран допускает израильское нападение, которое, якобы, должно сорвать следующий раунд переговоров по возрождению ядерной сделки в Вене. Таким образом, Иран демонстрирует силу, приводя войска в боевую готовность, и открыто испытывая новые вооружения, включая запущенные ракеты.

#BREAKING: #IRGC Aerospace Force simultaneously launched 16 tactical ballistic missiles during the final stage of exercise Great prophet-17 from Island of #Qeshm toward island of #Farur. It was a show of force to regional and ultra regional enemies of #Iran. pic.twitter.com/Tv1k5CXUMA — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) December 24, 2021

МИД Великобритании уже осудил эти запуски, заявив, что они «представляют угрозу для региональной и международной безопасности».

С апреля 2021 года в Вене продолжаются переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году между Ираном, с одной стороны, и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и ЕС — с другой.

В соответствии с документом, с Исламской Республики снимались все действующие на тот момент экономические санкции в обмен на сворачивание ею собственной ядерной программы. Однако в 2018 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из ядерной сделки и повторно ввел ограничения в отношении Тегерана.

Израиль выступает резко против возобновления договора. Его руководство считает, что снятие экономических санкций с Ирана позволит ему быстрее завершить разработку оружия массового поражения. Однако до сих пор именно международное санкционное давление и израильские диверсии на ядерных объектах подстегивали прогресс Тегерана в соответствующих исследованиях. Более того, сейчас Тель-Авив уже готов признать восстановление документа, но с некоторыми условиями.