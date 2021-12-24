Оппозиция Турции предрекла стране продовольственный кризис в 2022 году

Анкара, 24 декабря. Глава оппозиционной турецкой «Республиканской народной партии» (НРП) Кемаль Кылычдароглу сказал, что в следующем году страна столкнется с продовольственным кризисом.

Как сообщил политик по итогам встречи с фермерским профсоюзом в южной провинции Адана, люди не в состоянии закупать удобрения для посевов из-за крайне высоких цен.

«Земледельцы не могут ничего посадить, они в любом случае понесут убытки, даже если сделают это. Когда я разговаривал с группой фермеров на днях, они сказали: «Нам хватило удобрений только для 20% посевов». Удобрения очень дорогие, люди не в состоянии их купить, чтобы использовать в хозяйстве. Следующим летом мы все испытаем последствия продовольственного кризиса», — заявил Кылычдароглу.

Turkey to experience food crisis this summer, says main opposition leader: Turkey will experience a food crisis this summer in the face of rising costs of fertilizers, said main opposition CHP leader Kemal Kılıçdaroğlu. “Fertilizer is very expensive;… https://t.co/dQju18Q8g0 — ???? Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS ???????? (@Tr__News) December 24, 2021

По словам оппозиционера, правительство не в курсе этой проблемы, хотя он неоднократно о ней предупреждал. При этом ситуация будет плачевной даже для тех, кто достаточно финансово обеспечен, поскольку они попросту не смогут купить некоторые продукты из-за их дефицита. Чтобы избежать таких проблем, принять меры предосторожности нужно уже сегодня, считает Кылычдароглу.

Еще одной сложностью он назвал миграцию молодых людей из деревень в города, что ставит под угрозу весь сельскохозяйственный сектор. По словам политика, в небольших поселениях «остались одни старики», поэтому правительство должно сделать необходимые шаги, чтобы заинтересовать молодежь и привлечь ее к работе в полях.

RTE’s economic failures have a new victim: Nutella. Turkish hazelnut farmers are facing cost increases due to the sinking lira, which is playing havoc with the Nutella supply chain. When you can't find Nutella on grocery shelves, you know who to thank.https://t.co/HzUn6217Xp — Steve Hanke (@steve_hanke) December 20, 2021

Примечательно, что многие районы Турции имеют весьма плодородные почвы, однако из-за финансового кризиса, вызванного неграмотной политикой властей, сельское хозяйство в настоящее время находится в упадке. Сказались на нем и последствия засухи, от которой в настоящее время страдает весь Ближний Восток. Однако денежные проблемы пока являются основным фактором, препятствующим нормальной работе фермеров.

Истоки кризиса

Экономическая ситуация в Турции ухудшилась в последние годы во многом благодаря вмешательству президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в работу Центрального банка. Принятая им стратегия снижения ключевых ставок, конечной целью которой названо укрепление курса лиры, до сих пор дает обратный эффект: в 2021-м турецкая валюта раз за разом ставила антирекорды, недавно снизившись приблизительно до 18,3 лир за доллар. Также на этом сказываются постоянные кадровые чистки: за два года на посту министра финансов сменилось уже несколько человек. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг ЦБ.

Все это лишь усугубляет положение, подрывая доверие к денежно-кредитной политике страны. В результате для поддержки курса национальной валюты Центробанк несколько раз прибегал к продаже долларов из своих резервов, однако положительный результат этих действий был явлением временным.

Куда эффективнее оказались недавние заверения Эрдогана в том, что Турция в дальнейшем не будет зависеть от импорта, а правительство вскоре представит людям «новую финансовую альтернативу», чтобы тем не приходилось закупать иностранную валюту на черный день. Президент пообещал, что в ближайшие месяцы страна увидит снижение инфляции. Это резко изменило обменные курсы, подняв стоимость лиры с 18,3 до 14,8 единицы за доллар. Однако, по мнению экспертов, такой эффект не продержится долго, поскольку для борьбы с инфляцией требуется повышать ключевые ставки, что Эрдоган делать категорически отказывается.