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Оппозиция Турции предрекла стране продовольственный кризис в 2022 году

Весь мир
Оппозиция Турции предрекла стране продовольственный кризис в 2022 году
Global Look Press  /  Dil Toffolo/Keystone Press Agency

Анкара, 24 декабря. Глава оппозиционной турецкой «Республиканской народной партии» (НРП) Кемаль Кылычдароглу сказал, что в следующем году страна столкнется с продовольственным кризисом.

Как сообщил политик по итогам встречи с фермерским профсоюзом в южной провинции Адана, люди не в состоянии закупать удобрения для посевов из-за крайне высоких цен.

«Земледельцы не могут ничего посадить, они в любом случае понесут убытки, даже если сделают это. Когда я разговаривал с группой фермеров на днях, они сказали: «Нам хватило удобрений только для 20% посевов». Удобрения очень дорогие, люди не в состоянии их купить, чтобы использовать в хозяйстве. Следующим летом мы все испытаем последствия продовольственного кризиса», — заявил Кылычдароглу.

По словам оппозиционера, правительство не в курсе этой проблемы, хотя он неоднократно о ней предупреждал. При этом ситуация будет плачевной даже для тех, кто достаточно финансово обеспечен, поскольку они попросту не смогут купить некоторые продукты из-за их дефицита. Чтобы избежать таких проблем, принять меры предосторожности нужно уже сегодня, считает Кылычдароглу.

Еще одной сложностью он назвал миграцию молодых людей из деревень в города, что ставит под угрозу весь сельскохозяйственный сектор. По словам политика, в небольших поселениях «остались одни старики», поэтому правительство должно сделать необходимые шаги, чтобы заинтересовать молодежь и привлечь ее к работе в полях.

Примечательно, что многие районы Турции имеют весьма плодородные почвы, однако из-за финансового кризиса, вызванного неграмотной политикой властей, сельское хозяйство в настоящее время находится в упадке. Сказались на нем и последствия засухи, от которой в настоящее время страдает весь Ближний Восток. Однако денежные проблемы пока являются основным фактором, препятствующим нормальной работе фермеров.

Истоки кризиса

Экономическая ситуация в Турции ухудшилась в последние годы во многом благодаря вмешательству президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в работу Центрального банка. Принятая им стратегия снижения ключевых ставок, конечной целью которой названо укрепление курса лиры, до сих пор дает обратный эффект: в 2021-м турецкая валюта раз за разом ставила антирекорды, недавно снизившись приблизительно до 18,3 лир за доллар. Также на этом сказываются постоянные кадровые чистки: за два года на посту министра финансов сменилось уже несколько человек. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг ЦБ.

Все это лишь усугубляет положение, подрывая доверие к денежно-кредитной политике страны. В результате для поддержки курса национальной валюты Центробанк несколько раз прибегал к продаже долларов из своих резервов, однако положительный результат этих действий был явлением временным.

Куда эффективнее оказались недавние заверения Эрдогана в том, что Турция в дальнейшем не будет зависеть от импорта, а правительство вскоре представит людям «новую финансовую альтернативу», чтобы тем не приходилось закупать иностранную валюту на черный день. Президент пообещал, что в ближайшие месяцы страна увидит снижение инфляции. Это резко изменило обменные курсы, подняв стоимость лиры с 18,3 до 14,8 единицы за доллар. Однако, по мнению экспертов, такой эффект не продержится долго, поскольку для борьбы с инфляцией требуется повышать ключевые ставки, что Эрдоган делать категорически отказывается.

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турция экономика кризис сельское хозяйство кылычдароглу
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