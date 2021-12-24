Милохин в шутку заявил, что Авербух заставил его поцеловать Медведеву на льду

Москва, 24 декабря. Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поделились подробностями закулисья телепроекта «Ледниковый период» и вспомнили поцелуй во время одного из выступлений.

Милохин и Медведева неоднозначно стартовали в шоу «Ледниковый период», но вскоре завоевали расположение зрителей и судей. Звезды стали гостями шоу «Вечерний Ургант», где рассказали о самом необычном выступлении: партнеры вышли на лед в костюмах Человека-паука и Мэри Джейн.

В финале номера участники воспроизвели знаменитый поцелуй из фильма и окончательно покорили публику. Милохин иронично высказался о своем выступлении в интервью с ведущим Иваном Ургантом.

«Нас держит в плену Илья Авербух. Держал в плену, пока не закончился проект. Заставлял нас целоваться. Мы не репетировали [поцелуй] ни разу вообще», — пошутил блогер.

Звезды также приняли участие в конкурсе «Любовь с первого звука». Милохин угадывал участников, которые изменили голоса, а затем обнялся с партнершей по сцене.

Первый канал / Prt Scr / Вечерний Ургант

Стоит отметить, что Милохина и Медведеву не раз подозревали в тайном романе. Фигуристка подогрела слухи романтичным фото, которое показала после поцелуя с артистом.