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Пластический хирург Плахотин объяснил преображение Татьяны Васильевой подтяжкой лица

Шоу-бизнес
Пластический хирург Плахотин объяснил преображение Татьяны Васильевой подтяжкой лица
Prt Scr youtube.com  /  Документальное кино на Первом

Москва, 24 декабря. Актриса Татьяна Васильева встревожила поклонников переменами во внешности. Пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что артистка в очередной раз воспользовалась услугами его коллег.

Васильева провела ужин в компании комика Ефима Шифрина. Артист поделился совместным фото с актрисой, однако фанаты неоднозначно отреагировали на публикацию. Так, некоторых фолловеров смутили отеки на лице звезды.

Плахотин высказался о преображении Васильевой. Эксперт предположил в беседе с «Дни.ру», что артистка совсем недавно пережила хирургическое вмешательство ради изменения внешности.

«Сделана подтяжка лица, месяц прошел, даже не два. У нее хорошо подтянут овал лица, скулы подтянуты. Сделана операция. Ей подтянули и шею, и подбородок, и овал лица, и скулы, и брови. И верхняя, и нижняя треть лица — полностью», — уверен хирург.

Плахотин также разглядел у артистки следы блефаропластики — коррекции век. По мнению эксперта, именно об этом говорят отеки под глазами звезды.

Хирург также высказался о секретах красоты исполнителей Валерия Леонтьева и Ларисы Долиной. Он обнаружил у артистки следы шлифовки лица, а музыканта заподозрил в давней подтяжке лица.

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васильева красота плахотин
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