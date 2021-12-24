Центр Разумкова: 60% украинцев винят Зеленского в энергетическом кризисе

Киев, 24 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению большинства жителей страны, виновен в охватившем государство энергетическом кризисе. Соответствующие данные опубликовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

По данным организации, 60% респондентов считают, что вина Зеленского и киевской власти в том, что они не позаботились о стране в отопительный период. В том что в этом виновато местное самоуправление, уверены лишь 7% украинцев, подчеркнули в центре исследований имени Разумкова. Опрос также показал, что 23% граждан выбрали причиной кризиса обстановку на мировом рынке.

Социологический опрос состоялся с 24 ноября по 1 декабря 2021 года. Участие в народном голосовании приняли 2005 граждан Украины, достигшие совершеннолетнего возраста.

Ранее сообщалось, что половина украинцев согласны с мнением о президенте Украины Владимире Зеленском, которое озвучил российский лидер Владимир Путин. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский.