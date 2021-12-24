Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 20:30
20:29
Спорт
Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии
20:29
Общество
Малышева объяснила пользу масла и бульона против опьянения
20:26
Армия
Ростех объявил о начале серийного производства российских танков «Армата»
20:26
Общество
Диетолог Гинзбург назвал зеленый горошек полезным для профилактики атеросклероза
20:26
Общество
Главу минкульта Украины Ткаченко возмутил образ героини в сериале Netflix «Эмили в Париже»
20:24
Экономика
Банк России разрабатывает механизмы блокировки инвестиций в криптовалюты
20:23
Общество
Ночные головные боли могут указывать на развитие сахарного диабета
20:23
Армия
Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»
20:22
Весь мир
Оппозиция Турции предрекла стране продовольственный кризис в 2022 году
20:21
Политика
Более половины граждан Украины считают Зеленского олигархом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кедми: Путин жестко и четко сформулировал требования России к Западу по безопасности

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 19:55
Политика
Кедми: Путин жестко и четко сформулировал требования России к Западу по безопасности
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 24 декабря. Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря дал понять Западу, что РФ не будет мириться с нынешним положением дел и станет добиваться от НАТО четкого ответа на предложения по гарантиям безопасности.

Слова Путина, адресованные странам НАТО, впечатлили политолога Якова Кедми. По его словам, президент четко и жестко сформулировал для Запада требования РФ по безопасности. При этом эксперт отметил, что глава государства никогда раньше не выступал с подобной жесткостью, передает «Экономика сегодня».

«Я никогда не видел и никогда не слышал такого Путина. Он говорил очень жестко, очень твердо. Больше, чем его слова и тон показывали его жестикуляция, язык тела. Они демонстрировали решимость и непримиримость лучше всяких слов», — объяснил Кедми.

Он также добавил, что западные военные испытывают панический страх перед столкновением с РФ. Кедми уверен, что именно поэтому США и другие страны НАТО готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить предложенные Россией проекты договоров по безопасности.

«Если у кого-то были сомнения о том, чего хочет Россия и как она видит развитие событий – Путин сейчас это объяснил. Он сказал: "нас интересует только результат"», — сообщил политолог в эфире канала «Россия-1».

Ранее сообщалось, что сигнал Путина о необходимости прекратить расширение НАТО был настолько жестким, что его можно счесть прямым приказом. На это обратили внимание британские журналисты.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кедми: Путин жестко и четко сформулировал требования России к Западу по безопасности
путин нато кедми гарантии безопасности
Комментировать