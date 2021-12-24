Кедми: Путин жестко и четко сформулировал требования России к Западу по безопасности

Москва, 24 декабря. Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря дал понять Западу, что РФ не будет мириться с нынешним положением дел и станет добиваться от НАТО четкого ответа на предложения по гарантиям безопасности.

Слова Путина, адресованные странам НАТО, впечатлили политолога Якова Кедми. По его словам, президент четко и жестко сформулировал для Запада требования РФ по безопасности. При этом эксперт отметил, что глава государства никогда раньше не выступал с подобной жесткостью, передает «Экономика сегодня».

«Я никогда не видел и никогда не слышал такого Путина. Он говорил очень жестко, очень твердо. Больше, чем его слова и тон показывали его жестикуляция, язык тела. Они демонстрировали решимость и непримиримость лучше всяких слов», — объяснил Кедми.

Он также добавил, что западные военные испытывают панический страх перед столкновением с РФ. Кедми уверен, что именно поэтому США и другие страны НАТО готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить предложенные Россией проекты договоров по безопасности.

«Если у кого-то были сомнения о том, чего хочет Россия и как она видит развитие событий – Путин сейчас это объяснил. Он сказал: "нас интересует только результат"», — сообщил политолог в эфире канала «Россия-1».

Ранее сообщалось, что сигнал Путина о необходимости прекратить расширение НАТО был настолько жестким, что его можно счесть прямым приказом. На это обратили внимание британские журналисты.