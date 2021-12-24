Госкомиссия рассматривает возможность переноса пуска «Ангары-А5» с Плесецка

Москва, 24 декабря. Запуск ракеты «Ангара-А5» с Плесецка был отменен автоматикой стартового комплекса, поэтому его могут перенести на 25 декабря.

Информированный источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что в настоящее время на космодроме работает госкомиссия. По его словам, специалисты устанавливают причины отмены пуска российской ракеты-носителя с Плесецка.

«Решается вопрос о возможности запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в субботу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российскую ракету «Союз-2.1б» установили на стартовый стол площадки №31 на Байконуре. Она 27 декабря должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.