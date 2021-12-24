Голкипер «Краснодара» Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году

Краснодар, 24 декабря. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим футболистом российской сборной в уходящем ходу.

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила в Instagram-аккаунте, что голкипер Матвей Сафонов стал победителем в голосовании за лучшего игрока национальной команды в 2021 году. В опросе приняли участие более 100 тысяч болельщиков. В финальном голосовании вратарь «Краснодара» победил полузащитника французского «Монако» Александра Головина.

В 2021 году Сафонов провел за сборную России по футболу семь матчей, в которых пропустив пять мячей. Вратарь «Краснодара» принимал участие в 16-м чемпионате Европы, который проходил летом.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба занял первое место в рейтинге самых упоминаемых в СМИ спортсменов России. Он был представлен специалистами компании «Медиалогия».