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Фигуристы Базин и Худайбердиева рассказали о напряженной атмосфере на чемпионате России

Спорт
Фигуристы Базин и Худайбердиева рассказали о напряженной атмосфере на чемпионате России
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 24 декабря. Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали о своих чувствах после выступления на чемпионате России в программе произвольного танца.

По словам Худайбердиевой, у них получилось собраться в очень напряженной обстановке. Она отметила, что выступлением остались довольны их тренеры, что является для них самой значимой похвалой. Фигуристка заявила, что рада завершению соревнований. Ее партнер Егор Базин объяснил причины напряженности на выступлениях.

«Это все-таки олимпийский сезон. Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались… Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся… Пытаемся», — заявил Базин, не называя фамилии тех, о ком идет речь.

По словам Базина, у них отбирают шанс попасть на Олимпиаду. Он отметил, что все прекрасно знают, про кого он говорит. Фигурист заявил, что спорт должен оставаться спортом. Он отметил, что сегодня им удалось побороть самих себя, информирует Sport24.

Ранее фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин получили по сумме двух прокатов 195,75 балла и заняли третье место на чемпионате России. Второе место досталось паре Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Первыми стали Александра Степанова и Иван Букин.

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