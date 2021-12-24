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Политолог Корнилов: заявления Лаврова по Украине и НАТО четко обозначили красные линии РФ

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 19:43
Политика
Политолог Корнилов: заявления Лаврова по Украине и НАТО четко обозначили красные линии РФ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 24 декабря. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об Украине и НАТО скрывают пугающий смысл красных линий во внешней политике РФ. Об этом заявил известный донецкий политолог Владимир Корнилов.

В беседе с «Народными Новостями» Корнилов проанализировал интервью главы дипломатического ведомства каналу RT. В нем Лавров достаточно четко дает понять, что Россия будет препятствовать вступлению Украины в НАТО.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — подчеркнул Сергей Лавров.

По мнению Корнилова, слова Лаврова следует воспринимать в контексте недавних заявлений президента России Владимира Путина. Вступление Украины в НАТО — это та красная линия, заступление коллективного Запада за которую обернется самыми разрушительными последствиями для всех, объяснил эксперт. Если Брюссель и Вашингтон начнут подавать сигналы о сближении с Киевом в рамках Альянса, это развяжет Москве руки, и в дальнейшей дискуссии будут использоваться не только дипломатические средства.

Политолог Корнилов: заявления Лаврова по Украине и НАТО четко обозначили красные линии РФ
facebook.com / Владимир Корнилов

«Лавров оценил перспективы вступления Украины в НАТО — Россия сделает все, чтобы этого не допустить. Перспективой втягивания Украины в НАТО станет широкомасштабный конфликт, в том числе военный, на территории Европы. Лучше, чтобы НАТО остановилась на пороге и не переступала красные линии, иначе плохо будет всем», — резюмировал Владимир Корнилов.

С целью недопущения эскалации международной напряженности российская сторона выступила с предложением НАТО и США о гарантиях международной безопасности. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва намерена закрыть вопрос с обеспечением неприкосновенности своего суверенитета как можно скорее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что первый этап переговоров с США по безопасности начнется уже в начале следующего года.

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Все новости / Политика / Политолог Корнилов: заявления Лаврова по Украине и НАТО четко обозначили красные линии РФ
Сергей Лавров украина россия нато владимир корнилов Красные линии гарантии безопасности
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