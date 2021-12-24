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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Екатерина Рябинина
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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Екатерина Рябинина

Видео

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада взяла интервью у режиссера документального фильма «Жить! Войне и смерти вопреки» Екатерины Рябининой.

Картина рассказывает истории детей, которые пострадали во время конфликта на Украине. Красной нитью повествования стала врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Именно ее благотворительная организация помогала спасти малышей.

Екатерина рассказала, как она впервые поехала на Донбасс, как ей пришла идея создания фильма. По ее словам, люди на территории ДНР намного честнее и искренне, чем москвичи.

Ведущая Мира Тэрада поделилась эмоциями после просмотра фильма и поблагодарила режиссера за проделанную работу.

В выпуске программы «Грани свободы» Екатерина Рябинина анонсировала новые проекты, которые будут создаваться совместно с организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы».

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мира тэрада рябинина грани свободы
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