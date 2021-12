СМИ: Гиперзвук и безответственность сделают беспилотники США смертельной угрозой для всего мира

14 декабря Исследовательская лаборатория ВВС США опубликовала фрагмент информации о засекреченной программе под названием Mayhem — проекта по разработке беспилотной гиперзвуковой разведывательно-ударной платформы. Она предусматривает создание гиперзвукового беспилотного летательного аппарата, способного выполнять различные задачи и нести разнообразную полезную нагрузку, включая ракетно-бомбовое вооружение. Подробности проекта держатся в строжайшей тайне.

Исследователи, знакомые с вопросом, полагают, что речь может идти о проекте БПЛА SR-72 Darkstar, который часто называют «сыном» сверхзвукового самолета-разведчика времен Холодной войны SR-71 Blackbird. Отмечается, что этот аппарат сможет летать на сверхбольшой высоте со скоростью не менее пяти махов. Размеры нового БЛА будут сравнимы с размером самолета.

