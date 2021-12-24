СМИ: Гиперзвук и безответственность сделают беспилотники США смертельной угрозой для всего мира

14 декабря Исследовательская лаборатория ВВС США опубликовала фрагмент информации о засекреченной программе под названием Mayhem — проекта по разработке беспилотной гиперзвуковой разведывательно-ударной платформы. Она предусматривает создание гиперзвукового беспилотного летательного аппарата, способного выполнять различные задачи и нести разнообразную полезную нагрузку, включая ракетно-бомбовое вооружение. Подробности проекта держатся в строжайшей тайне.

Исследователи, знакомые с вопросом, полагают, что речь может идти о проекте БПЛА SR-72 Darkstar, который часто называют «сыном» сверхзвукового самолета-разведчика времен Холодной войны SR-71 Blackbird. Отмечается, что этот аппарат сможет летать на сверхбольшой высоте со скоростью не менее пяти махов. Размеры нового БЛА будут сравнимы с размером самолета.

Secretive SR-72 Spy Plane And RQ-180 Spy Drone Teased In Recent U.S. Air Force Video - The Aviationist https://t.co/q59tWWDD6k #drone #uav — Drone News Feed (@DroneNewsFeed) November 23, 2021

Так же, как и размеры одного из новейших беспилотных летательных аппаратов X-47B, размах крыльев которого сопоставим с основным ударным самолетом ВМС США F/A-18. И хотя проект X-47B был закрыт из-за дороговизны, в рамках его разработки были реализованы несколько ключевых возможностей, включая взлет и посадку на авианосец, а также дозаправку в воздухе, что является важным шагом на пути к созданию новых ударных аппаратов для ВВС и флота.

Еще одной засекреченной разработкой является высотный разведчик, созданный с использованием технологии stealth, RQ-180. Этот аппарат был принят на вооружение американской армии в 2019 году и с тех пор в сети несколько раз появлялись его фотографии, сделанные во время полетов в районе авиабазы Эдвардс в Калифорнии, а также в воздушном пространстве Филиппин.

Secret RQ-180 Stealthy Unmanned Spy Plane Spotted Over Area 51



... https://t.co/tB5RPh6Vr4 #drone #uav — Drone News Feed (@DroneNewsFeed) November 2, 2021

Хотя тактико-технические характеристики и внешний вид этого БПЛА остаются засекреченными, на фото можно рассмотреть летающий аппарат, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло». Эксперты оценивают размах крыльев БЛА приблизительно в 40 метров, что сравнимо с размерами знаменитого бомбардировщика Второй мировой войны B-29 и его советского аналога Ту-4.

Считается, что данный аппарат может достигать высоты в 20 тысяч метров и осуществлять полет в течение 24 часов. БПЛА предназначен для проведения разведывательных операций в условиях противодействия противника, обладающего развитой системой ПВО и ВВС. Согласно оценкам, RQ-180 может нести на борту комплекс современной аппаратуры, включая активные и пассивные радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Другие страны также ведут активную разработку беспилотных платформ. Россия проводит испытания новейших ударных систем «Охотник» и «Альтиус-М». Китай в ближайшем будущем намерен пополнить свой арсенал разведывательно-ударным беспилотником Hongdu GJ-11, испытания которого проводятся с 2013 года.

Новое поколение со старыми проблемами

Несмотря на отсутствие подробностей по большинству новых проектов, становится ясно, что следующее поколение беспилотных летательных аппаратов будет серьезно отличаться от своих более медленных предшественников, используемых в настоящее время для проведения разведывательных и ударных миссий. Новые БПЛА становятся больше, быстрее и гораздо смертоноснее, чем аппараты, которые были созданы на заре эпохи беспилотников и это становится большой проблемой.

Федеральное агентство новостей /

Помимо очевидных выгод от применения новейшей техники, нерешенным остается ряд вопросов, связанных с использованием БПЛА в ударных операциях. Основная проблема касается жертв среди мирного населения. И эта проблема существует уже сегодня. Несмотря на то, что большинство современных беспилотников имеют дозвуковую скорость и у операторов имеется достаточное количество времени на идентификацию целей и принятие решения о нанесении удара, в результате таких ударов, как показывает практика военных конфликтов с применением БПЛА, гибнут десятки мирных граждан.

Проблема беспилотников, которые фактически превратились в неконвенциональный вид вооружений, с помощью которого многие страны — прежде всего США — занимаются внесудебными убийствами на территории третьих стран, поднималась на уровне ООН. Доклад Организации Объединенных Наций, который был опубликован в июле 2021 года, изобилует фактами неизбирательного применения ударных беспилотников против гражданских лиц, в результате чего в Афганистане, Пакистане, Йемене и ряде других стран были убиты сотни мирных жителей, что никак не соответствует заявлениям Пентагона о «хирургической точности», с которой БПЛА поражают цели.

Также был приведен пример внесудебного убийства иранского генерала Касема Сулеймани, автомобиль которого был атакован американским БЛА в начале 2020 года невдалеке от международного аэропорта Багдада. Докладчик ООН Агнес Калламар назвала этот акт нарушением международного права.

Ошибочка вышла

Очередным военным преступлением США, связанным с применением БПЛА, стало убийство афганской семьи, которая погибла в результате удара дрона по их дому в Кабуле во время эвакуации американских войск из Афганистана. Десять человек были убиты в результате ошибочной идентификации главы семейства, который являлся сотрудником американской гуманитарной миссии в Кабуле, в качестве террориста запрещенной в РФ организации ИГ1, который, по мнению разведки армии США, планировал осуществить теракт в аэропорту афганской столицы, где в этот момент находились сотни американских военнослужащих.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что Пентагон под напором неопровержимых доказательств был вынужден признать, что в результате операции погибли мирные граждане, никто из причастных к этому инциденту, который можно расценивать в качестве военного преступления, не понес ответственности. Более того, комиссия, которая проводила расследование случившегося, установила, что военнослужащие придерживались стандартных протоколов, а гибель мирных жителей не является преступлением.

В условиях гиперзвуковых скоростей и возросших боевых возможностей новых дронов, у операторов не останется времени для идентификации целей и принятия решения о нанесении удара. Возросшие технические возможности вкупе с сохраняющейся безнаказанностью военнослужащих, ответственных за случайное или намеренное применение БПЛА против гражданских лиц и объектов, приведет к тому, что количество жертв авиаударов возрастет на порядок.

Особую обеспокоенность российского руководства вызывают сообщения об использовании украинской армией турецких беспилотников Baraktar на Донбассе. По мнению политиков, украинская сторона, которая и раньше не стеснялась применять различное оружие, включая крупнокалиберную артиллерию и РСЗО против мирных граждан непризнанных республик, получила возможность наносить удары по объектам, находящимся в глубине территории ЛДНР, что ставит под угрозу гражданскую инфраструктуру и может привести к новым жертвам среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.