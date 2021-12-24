Полковник Стариков предсказал тотальную панику и хаос после призыва всех украинок в армию

Киев, 24 декабря. Очередная попытка украинской власти перенять западные тренды может нанести сокрушительный удар по обороноспособности страны.

Об угрозе полного разрушения института вооруженных сил Украины в эфире телеканала «NEWSONE» предупредил эксперт в сфере безопасности и обороны, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя решение Минобороны о постановке на воинский учет всех украинок подходящего возраста. Представители высшего руководства страны объяснили такое нововведение традиционными мантрами об агрессивных намерениях соседа и необходимости тотальной мобилизации всего населения в случае реальной угрозы.

Военный эксперт в свою очередь жестко раскритиковал поспешное и масштабное внедрение так называемого гендерного равенства в армию, сходу высмеяв неадекватные метания власти. В частности, он заявил, что из-за нынешней власти он из военного эксперта превратился в военного философа, так как с профессиональной точки зрения решения Банковой объяснить просто невозможно. Стариков быстро разложил по полочкам все просчеты руководства страны с «расширением списка профессий женщин, для которых станет обязательной постановка на учет в военкомате» и предсказал плачевный для армии и страны в целом результат таких реформ.

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«Во-первых, просто представить сложно, как женщины будут выстраиваться в очередь и идти в военкомат, если уже завтра — 25 числа, как говорил Арестович, враг нападет. У нас ведь прошла децентрализация и военкоматы сократили и многим надо ехать километров за сто. Пандемия, врачебных комиссий нету. Кто их будет проверять? До военкоматов еще не дошла хваленая цифровизация. Во многих стоят печатные машинки времен Великой октябрьской революции. Компьютеров нет. Работников не хватает», — расписал только начальные проблемы эксперт.

Стариков заверил зрителей и ведущих в том, что кто-то из высшего руководства несомненно захочет выделиться и подзаработать, и протолкнет обязательство стать на учет за три-четыре дня. В этом можно не сомневаться. Все предыдущие волны мобилизации так и проходили. Это приведет к озлоблению населения, панике и бунтам, что в свою очередь парализует работу государственных институтов как минимум в регионах. Дальше — больше.

«Все будет заблокировано за сутки. Работа исполнительной власти, райгосадминистраций, областных администраций. Половина людей заболеет коронавирусом, даже привитые. Это только маленький начальный коллапс. Я вам напомню — у нас уже было 7 волн мобилизации, и мы не могли наполнить подразделения даже мужчинами по ряду важных причин. Власть решила компенсировать женщинами? Проблемы будут те же, только острее. Эта попытка внедрить гендерное равенство в итоге приведет к озлоблению населения, потом к тотальному хаосу и панике. Сначала развалится сам институт армии, после чего посыплется и государство», — предупредил об угрозе катастрофы полковник СБУ в отставке.

Стариков подчеркнул, что вместо укрепления армии и пополнения боевых подразделений призыв украинок просто добьет ВСУ, а следом угробит и всю страну. Эксперт уверен, что в здравом уме и трезвой памяти такую идею никто и не озвучил бы. Инициаторов военной мобилизации женщин (скромная формулировка «расширение списка профессий» сути не изменяет) можно назвать либо полными дилетантами, либо специальными агентами, засланными неизвестным противником для окончательного подрыва обороноспособности Украины.

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