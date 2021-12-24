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Глава офиса Зеленского Ермак: Киев не планирует выходить из Минских соглашений

Политика
Глава офиса Зеленского Ермак: Киев не планирует выходить из Минских соглашений
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 декабря. Киевские власти не планируют выходить из минских договоренностей. Таким мнением поделился глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, также Украина хочет выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Он подчеркнул, что главной причиной для переговоров с российской стороной является прекращение эскалации напряжения в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом глава офиса Зеленского рассказал в ходе беседы с изданием «Фокус».

«Мы не собираемся выходить из Минска. У нас четкая позиция. На базе Минских соглашений мы предлагаем пути решения», — высказался Ермак.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин и новый канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в том числе по вопросу Украины. Соответствующее заявление сделали на официальном сайте Кремля.

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украина россия минские соглашения
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