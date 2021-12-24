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Фанаты «Спартака» вслед за болельщиками «Зенита» отказались оформлять Fan ID

Спорт
Фанаты «Спартака» вслед за болельщиками «Зенита» отказались оформлять Fan ID
vk.com  /  ФК «Спартак-Москва»

Москва, 24 декабря. Фанаты столичного футбольного клуба «Спартак» из объединения G-7 Ultras объявили, что не станут оформлять паспорта болельщика (Fan ID).

Фанатское объединение «Спартака» G-7 Ultras опубликовало в Instagram заявление, в котором озвучило свою позицию по введению Fan ID на спортивных мероприятиях в России. Болельщики красно-белых сообщили, что вслед за поклонниками петербургского «Зенита» отказываются от оформления документа и не будут посещать матчи РПЛ.

«В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации, проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами — фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать FAN ID», — говорится в заявлении.

Ранее члены Совета Федерации в ходе заседания одобрили закон о введении Fan ID на спортивных мероприятиях в России. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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