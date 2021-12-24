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Политолог Сатановский: «Газпром» может проучить Берлин из-за его политики в отношении России

Политика
Политолог Сатановский: «Газпром» может проучить Берлин из-за его политики в отношении России
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 24 декабря. Новый кабинет министров Германии подает сигналы о беспринципности собственной позиции в отношении российского государства. Соответствующее заявление сделал политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, такому министру обороны Германии, как Кристина Ламберт, которая предложила запретить Правительству России шопинг в Париже, можно только «похлопать». Сатановский напомнил главе немецкого минобороны о первом канцлере Германской империи, осуществившем план объединения ФРГ по малогерманскому пути, — Отто фон Бисмарке. Политолог подчеркнул, что тот в свое время призывал не связываться с русскими.

«И новый канцлер (Германии Олаф Шольц. — Прим. ФАН) успел что-то там ляпнуть по поводу нашего начальства. Тяжело хамское и удивительно глупое. Я боюсь, что эту зиму Германия проживет без газа. Что-то мне подсказывает, что сертификация "Северного потока – 2", затянутая до лета, не означает, что "Газпром" будет обязан сделать все, что угодно, расшибиться в лепешку, но все-таки снабдить газом Германию. Пусть решают сами, что им нам надо», — сделал неутешительный для Берлина вывод Сатановский, открыв немцам глаза на странные действия Шольца в адрес России.

Ранее сообщалось, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц считает российский газопровод «Северный поток — 2» исключительно коммерческим проектом. По его словам, «СП-2» перешел в финальную стадию и скоро будет запущен в работу.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский: «Газпром» может проучить Берлин из-за его политики в отношении России
Газпром россия германия
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