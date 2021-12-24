МИД РФ вызвал поверенного в делах Украины для заявления протеста из-за инцидента во Львове

Москва, 24 декабря. Внешнеполитическое ведомство России вызвало поверенного в делах Украины в РФ для заявления ему протеста на фоне нападения на консульство во Львове, сообщили в МИД РФ.

Помимо этого, в сообщении ведомства сказано, что нападение на консульство России во Львове является следствием нагнетания на украинской территории русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды. В МИД РФ добавили, что Москва рассчитывает на извинения Киева за соответствующий инцидент.

В ведомстве уточнили, что нападение на российское консульство во Львове является опасным инцидентом со стороны властей Украины. Также в сообщении говорится, что генконсульство РФ направило ноту в регпредставительство МИД Украины с требованием привлечь к ответственности виновных в произошедшем.

Ранее стало известно, что злоумышленники бросили коктейль Молотова в здание консульства России во Львове. По данным украинских СМИ, бутылка с жидкостью попала в забор, при инциденте никто не пострадал.