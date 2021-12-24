Брошенного на произвол судьбы коня спасли волонтеры из Красноярского края

Красноярск, 24 декабря. Коня по кличке Игого спасли волонтеры под Красноярском. Больного жеребца самолетом доставили в столицу региона на лечение.

Животное оказалось брошенным после того, как расформировали совхоз «Полярник». Коров отвели на убой, а конь остался жить один, так как в списках не числился. Жеребец самостоятельно укрывался от ветра и холода на углях котельной и в коровнике, пока его судьбой не заинтересовались волонтеры.

Добровольцы решили перевезти животное в Красноярск, где располагается краевой центр ветеринарной помощи. После осмотра специалистов и лечения Игого отправится в новый приют для лошадей, где станет первым постояльцем.

Рабочая группа зоологов ранее спасла двух детенышей белых медведей, обнаруженных в вахтовом поселке Харасавэй на Ямале. Об этом сообщила глава Росприроднадзора России Светлана Радионова.