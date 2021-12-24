МИД ЛНР: НАТО нарвалась на грозное предупреждение России из-за своих планов на Украине

Луганск, 24 декабря. Россия не позволит НАТО накачивать Украину оружием, а также не будет закрывать глаза на бесчинства украинских военных в Донбассе, заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

По его словам, президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что происходит сегодня на Украине. Мирошник считает, что Москва не будет бездействовать в ситуации, когда Киев угнетает живущих в Донбассе людей и не считается с их мнением. Он напомнил, что украинские власти пытаются лишить их права решать свою судьбу.

Мирошник также добавил, что РФ будет вынуждена отреагировать на действия Североатлантического альянса, который накачивает Украину оружием. Он отметил, что в конечном счете политика НАТО сводится к созданию военных баз на украинских землях, которые могут угрожать российской безопасности. Именно из-за этих планов военно-политический блок и нарвался на грозное предупреждение России.

«Путин неоднократно подчеркнул – ответ здесь и сейчас. Все прекрасно понимают, что происходит с Украиной, насколько она фаршируется вооружением, что будет в Бердянске, Очакове, одесском порту, на базах под Харьковом и так далее. И Россия не намерена давать шансы НАТО безнаказанно продолжать эту стройку», — говорит Мирошник.

Ранее российский лидер заявил, что решить, каким будет будущее Донбасса, могут только его жители. По его словам, иных вариантов попросту нет.