Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 20:32
20:29
Спорт
Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии
20:29
Общество
Малышева объяснила пользу масла и бульона против опьянения
20:26
Армия
Ростех объявил о начале серийного производства российских танков «Армата»
20:26
Общество
Диетолог Гинзбург назвал зеленый горошек полезным для профилактики атеросклероза
20:26
Общество
Главу минкульта Украины Ткаченко возмутил образ героини в сериале Netflix «Эмили в Париже»
20:24
Экономика
Банк России разрабатывает механизмы блокировки инвестиций в криптовалюты
20:23
Общество
Ночные головные боли могут указывать на развитие сахарного диабета
20:23
Армия
Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»
20:22
Весь мир
Оппозиция Турции предрекла стране продовольственный кризис в 2022 году
20:21
Политика
Более половины граждан Украины считают Зеленского олигархом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД ЛНР: НАТО нарвалась на грозное предупреждение России из-за своих планов на Украине

Политика
МИД ЛНР: НАТО нарвалась на грозное предупреждение России из-за своих планов на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Луганск, 24 декабря. Россия не позволит НАТО накачивать Украину оружием, а также не будет закрывать глаза на бесчинства украинских военных в Донбассе, заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

По его словам, президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что происходит сегодня на Украине. Мирошник считает, что Москва не будет бездействовать в ситуации, когда Киев угнетает живущих в Донбассе людей и не считается с их мнением. Он напомнил, что украинские власти пытаются лишить их права решать свою судьбу.

Мирошник также добавил, что РФ будет вынуждена отреагировать на действия Североатлантического альянса, который накачивает Украину оружием. Он отметил, что в конечном счете политика НАТО сводится к созданию военных баз на украинских землях, которые могут угрожать российской безопасности. Именно из-за этих планов военно-политический блок и нарвался на грозное предупреждение России.

«Путин неоднократно подчеркнул – ответ здесь и сейчас. Все прекрасно понимают, что происходит с Украиной, насколько она фаршируется вооружением, что будет в Бердянске, Очакове, одесском порту, на базах под Харьковом и так далее. И Россия не намерена давать шансы НАТО безнаказанно продолжать эту стройку», — говорит Мирошник.

Ранее российский лидер заявил, что решить, каким будет будущее Донбасса, могут только его жители. По его словам, иных вариантов попросту нет.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД ЛНР: НАТО нарвалась на грозное предупреждение России из-за своих планов на Украине
украина россия донбасс нато
Комментировать