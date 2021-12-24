Младшая сестра Дмитрия Маликова через суд добилась выхода на пенсию в 44 года

Москва, 24 декабря. Певица Инна Маликова доказала свое право на досрочный выход на пенсию. Суд встал на сторону 44-летней сестры музыканта Дмитрия Маликова.

Басманный суд Москвы удовлетворил требования исполнительницы Инны Маликовой и обязал Пенсионный фонд России одобрить артистке досрочный выход на пенсию. Звезда обратилась с иском против подразделения фонда по Москве и области. Суд встал на сторону артистки всего за неделю до ее 44-летия. Маликова не стала комментировать свою победу, передает сайт «МК».

Несмотря на досрочную пенсию по старости, Маликовой было непросто убедить Пенсионный фонд в необходимости выплат. Кроме того, артистка лишь несколько лет назад стала бабушкой. Сын Александр подарил наследника исполнительнице.

Осенью ряд российских артистов пожаловался на маленькие пенсии. Так, комик Ефим Шифрин признался, что получает всего 13 тысяч рублей, однако Лариса Гузеева может похвастаться выплатами до 55 тысяч рублей.