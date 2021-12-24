Вратарь Хомич признался, что едва не избил молодого Дзюбу в номере

Москва, 24 декабря. Голкипер Дмитрий Хомич заявил, что чуть не подрался с форвардом Артемом Дзюбой, вместе с которым выступал за московский «Спартак».

Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Хомич признался, что часто конфликтовал с Артемом Дзюбой из-за «длинного языка» габаритного форварда. В интервью изданию Sports.ru голкипер рассказал, как однажды чуть не избил нападающего после тренировки.

«Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: "Рот прикрой, молчи" — "Да-да-да" — "Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится". Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: "Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня" — "Все, понял". Тема закрылась», — отметил Хомич.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе столичного клуба воспитанник красно-белых трижды становился серебряным призером чемпионата России по футболу.