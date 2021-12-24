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Читатели Wirtualna Polska высмеяли новых «свидетелей» по делу MH17

Политика
Читатели Wirtualna Polska высмеяли новых «свидетелей» по делу MH17
Новостное агентство «Харьков»

Варшава, 24 декабря. Новые «свидетели» коллективного Запада по делу о крушении самолета рейса MH17 рассмешили и одновременно привели в ярость читателей издания Wirtualna Polska. Поляки осудили откровенный вброс и призвали Брюссель и Вашингтон прекратить покрывать Украину.

Журналисты привели информацию о новых фигурантах дела, которые будут выступать на стороне обвинения. Ими оказалась семейная пара из России, в которой супруга «случайно услышала» имена тех, кто мог якобы участвовать в запуске ЗРК «Бук». Его присутствие в Донбассе в день гибели самолета было многократно опровергнуто.

«В июле 2014 года женщина случайно услышала информацию о том, кто участвовал в запуске ракеты "Бук", сбившей самолет MH17 на востоке Украины», — сообщают авторы WP.

Однако простые поляки не позволили себя обмануть и подняли вброс на смех. Уверять суд и общественность, что случайный человек мог ненароком узнать информацию по такому серьезному делу — это верх абсурда, смеются пользователи.

«Пара случайно узнала, кто сбил самолет!!! Люди, мозги вам на что?» — негодует женщина по имени Кристина.

«В обмен на убежище я могу продать американцам информацию о том, кто убил Кеннеди. Я услышал это случайно», — раскрыл истинные мотивы семейной пары из России пользователь rezun-one.

Читатели Wirtualna Polska высмеяли новых «свидетелей» по делу MH17
Prt Scr courtmh17.com /

С другой стороны, подобные фейки очевидно сигнализируют о стремлении Запада обелить Украину в скандальной истории о крушении самолета, указывают пользователи. Брюсселю и Вашингтону следует прекратить публиковать фейки, а Киеву — взять на себя ответственно за трагедию, негодуют поляки.

«Самолет MH17 был сбит Украиной с целью провокации и обвинения в этом России. Не забывайте, что его маршрут изменили и направили в зону боевых действий» , — напомнили пользователи.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила для всех обвиняемых по делу MH17 пожизненные приговоры. Представители обвинения напомнили, что по законодательству королевства речь идет об особо тяжком преступлении.

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