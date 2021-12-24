Варшава, 24 декабря. Новые «свидетели» коллективного Запада по делу о крушении самолета рейса MH17 рассмешили и одновременно привели в ярость читателей издания Wirtualna Polska. Поляки осудили откровенный вброс и призвали Брюссель и Вашингтон прекратить покрывать Украину.

Журналисты привели информацию о новых фигурантах дела, которые будут выступать на стороне обвинения. Ими оказалась семейная пара из России, в которой супруга «случайно услышала» имена тех, кто мог якобы участвовать в запуске ЗРК «Бук». Его присутствие в Донбассе в день гибели самолета было многократно опровергнуто.

«В июле 2014 года женщина случайно услышала информацию о том, кто участвовал в запуске ракеты "Бук", сбившей самолет MH17 на востоке Украины», — сообщают авторы WP.

Однако простые поляки не позволили себя обмануть и подняли вброс на смех. Уверять суд и общественность, что случайный человек мог ненароком узнать информацию по такому серьезному делу — это верх абсурда, смеются пользователи.

«Пара случайно узнала, кто сбил самолет!!! Люди, мозги вам на что?» — негодует женщина по имени Кристина.

«В обмен на убежище я могу продать американцам информацию о том, кто убил Кеннеди. Я услышал это случайно», — раскрыл истинные мотивы семейной пары из России пользователь rezun-one.

Prt Scr courtmh17.com /

С другой стороны, подобные фейки очевидно сигнализируют о стремлении Запада обелить Украину в скандальной истории о крушении самолета, указывают пользователи. Брюсселю и Вашингтону следует прекратить публиковать фейки, а Киеву — взять на себя ответственно за трагедию, негодуют поляки.

«Самолет MH17 был сбит Украиной с целью провокации и обвинения в этом России. Не забывайте, что его маршрут изменили и направили в зону боевых действий» , — напомнили пользователи.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила для всех обвиняемых по делу MH17 пожизненные приговоры. Представители обвинения напомнили, что по законодательству королевства речь идет об особо тяжком преступлении.