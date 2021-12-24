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Петербурженка заполнила квартиру мусором и тараканами

Видео

Волонтеры из Петербурга обнаружили рассадник антисанитарии в одной из квартир на Васильевском острове. Пенсионерка превратила свое жилище в настоящую свалку.

Добровольцы из организации, занимающейся поиском пропавших животных, получили сообщение о потерявшемся рыжем чихуахуа. Предположительно пес мог находиться в одной из квартир в историческом районе Северной столицы.

Однако вместо четвероного друга перед волонтерами предстала неприятная картина. Закрытая дверь, молчаливые хозяева и смрадный запах из жилища. Молодым людям удалось попасть внутрь, но там их ждало еще более мерзкое зрелище.

Вываливающийся в подъезд мусор, горы отходов, обилие тараканов, летающие мухи и несколько голодных облезших собак.

Добровольцам пришлось буквально откапывать хозяйку. Пенсионерка не смогла внятно ответить на вопросы гостей.

«У вас что-то болит? Ваши собачки кушать хотят? Мы корм собакам привезли», — сказали волонтеры.

Очевидцев обеспокоил внешний вид одного из псов. Собака не вставала на лапы и выглядела болезненной. Хозяйка оправдалась, что животное просто старое — ему 15 лет.

Одному из четвероногих удалось сбежать из квартиры после прихода волонтеров. Дворняжка вырвалась на улицу начала грызть миску с замерзшим кормом.

Добровольцы оставили хозяйке корм и продукты. Посетят ли квартиру женщины другие инстанции — неизвестно.

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собаки животные васильевский остров
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