Россиян предупредили о возможном подорожании пива в 2022 году

Москва, 24 декабря. Обязательная маркировка напитка может привести к увеличению издержек производителей. Об этом предупредили представители Союза российских пивоваров (СРП).

Требования об обязательном нанесении маркировки начинают действовать в 2022 году. Тогда производители будут обязаны наносить datamatrix-коды на специализированную упаковку как пивные кеги. В декабре требование закона будет распространяться на потребительскую тару.

Пивоварам придется вложить значительное количество денег, чтобы их продукция соответствовала букве закона. Необходимое для крупного регионального завода оборудование обойдется собственнику бизнеса в 80 миллионов рублей.

Полиция ранее пресекла попытку подготовить поддельную маркировку для алкогольной продукции. Размер партии, арестованной в Петербурге, составлял более чем 18 тысяч бутылок пива.