Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 18:59
18:59
Шоу-бизнес
Младшая сестра Дмитрия Маликова через суд добилась выхода на пенсию в 44 года
18:54
Происшествия
Суд заключил под стражу мужчину, избившего сына бойца ММА Дацика
18:53
Происшествия
Организатора притонов в Воронеже приговорили к 13,5 года колонии строгого режима
18:52
Общество
Рестораны Владимирской области будут работать без ограничений с 30 декабря
18:49
Происшествия
Устроившего стрельбу в томском тире посмертно проверят на вменяемость
18:47
Спорт
Вратарь Хомич признался, что едва не избил молодого Дзюбу в номере
18:47
Общество
Психолог Хорс рассказал, как не впасть в уныние при подведении итогов года
18:45
Общество
Росздравнадзор сообщил о выпуске первых партий вакцины «Спутник М» в гражданский оборот
18:44
Политика
Читатели Wirtualna Polska высмеяли новых «свидетелей» по делу MH17
18:41
Общество
Пенсионер из Таганрога отсудил у ПФР 200 тысяч рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россиян предупредили о возможном подорожании пива в 2022 году

Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании пива в 2022 году
pixabay.com

Москва, 24 декабря. Обязательная маркировка напитка может привести к увеличению издержек производителей. Об этом предупредили представители Союза российских пивоваров (СРП).

Требования об обязательном нанесении маркировки начинают действовать в 2022 году. Тогда производители будут обязаны наносить datamatrix-коды на специализированную упаковку как пивные кеги. В декабре требование закона будет распространяться на потребительскую тару.

Пивоварам придется вложить значительное количество денег, чтобы их продукция соответствовала букве закона. Необходимое для крупного регионального завода оборудование обойдется собственнику бизнеса в 80 миллионов рублей.

Полиция ранее пресекла попытку подготовить поддельную маркировку для алкогольной продукции. Размер партии, арестованной в Петербурге, составлял более чем 18 тысяч бутылок пива.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиян предупредили о возможном подорожании пива в 2022 году
алкоголь пиво рост цен обязательная маркировка
Комментировать