Киев, 24 декабря. США осознают собственную беспомощность перед современным российским оружием, поэтому и согласились на переговоры по гарантиям безопасности, заявил политолог Михаил Погребинский.

Он отметил, что США имеют некоторое экономическое преимущество перед Россией, но все равно вынуждены считаться с ее мнением и военной мощью. По его словам, американцы понимают, что сильно отстают от Москвы в сфере создания новейших вооружений, поэтому Соединенные Штаты будут вынуждены пойти на переговоры. Погребинский подчеркнул, что на сегодняшний день у Вашингтона нет защиты от некоторых видов российского оружия.

«Поэтому угроза самим фактом наличия такого преимущества, эта угроза заставила считаться с требованиями России», — объяснил он.

При этом он отметил, что Москва в проектах договоров по гарантиям безопасности сформулировала требования, которые могут показаться неприемлемыми для США. Однако в любом случае предложения России являются заявкой на переговоры, к которым американцев подталкивает страх пред российским оружием.

Ранее сообщалось, что одно из недавних заявлений президента РФ Владимира Путина заставило руководство США задуматься о радикальной смене приоритетов во внешней политике. По словам экспертов, оно было максимально жестким и ультимативным.