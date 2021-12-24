Политолог Кедми назвал переломными требования России к НАТО по вопросам безопасности

Москва, 24 декабря. Жесткие требования России касательно обеспечения безопасности в условиях военной активности НАТО привели к радикальным изменениям на международной арене, заявил политолог Яков Кедми.
По его словам, прежде переговоры, связанные с попытками Североатлантического альянса закрепиться у российских рубежей, были попросту неконструктивными. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин сделал решительный ход, четко обозначив суть конфликта.
«Весь тон профессиональных кругов изменился, политические остались, но изменился подход, — заметил Кедми. — Сегодня Россия четко объявляет, что мы требуем и ожидаем более дипломатического решения вопросов продвижения НАТО на восток и реальных угроз российскому государству».
Такой маневр, как утверждает эксперт, помог переломить ситуацию на мировой арене. Москва дала понять, что готова искать выход из кризиса вместе со странами НАТО либо будет вынуждена решать проблему в одностороннем порядке. Запад такими сигналами был сильно озадачен.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил НАТО об ответных мерах России в случае дальнейшего расширения Альянса. По его словам, Москва будет соразмерно реагировать на эскалацию напряженности у границ страны.