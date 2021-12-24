Политолог Кедми назвал переломными требования России к НАТО по вопросам безопасности

Москва, 24 декабря. Жесткие требования России касательно обеспечения безопасности в условиях военной активности НАТО привели к радикальным изменениям на международной арене, заявил политолог Яков Кедми.

По его словам, прежде переговоры, связанные с попытками Североатлантического альянса закрепиться у российских рубежей, были попросту неконструктивными. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин сделал решительный ход, четко обозначив суть конфликта.

«Весь тон профессиональных кругов изменился, политические остались, но изменился подход, — заметил Кедми. — Сегодня Россия четко объявляет, что мы требуем и ожидаем более дипломатического решения вопросов продвижения НАТО на восток и реальных угроз российскому государству».

Федеральное агентство новостей /

Такой маневр, как утверждает эксперт, помог переломить ситуацию на мировой арене. Москва дала понять, что готова искать выход из кризиса вместе со странами НАТО либо будет вынуждена решать проблему в одностороннем порядке. Запад такими сигналами был сильно озадачен.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил НАТО об ответных мерах России в случае дальнейшего расширения Альянса. По его словам, Москва будет соразмерно реагировать на эскалацию напряженности у границ страны.