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Рестораны Владимирской области будут работать без ограничений с 30 декабря
Общество
Рестораны Владимирской области будут работать без ограничений с 30 декабря
Правительство Архангельской области  / 

Владимир, 24 декабря. Во Владимирской области по распоряжению врио губернатора Александра Авдеева сняты ограничения для посетителей, имеющих QR-коды. А также для тех, у кого есть действительные в течение 48 часов ПЦР-тесты или справки о перенесенном заболевании. Начиная с 30 декабря, они смогут гулять в кафе и ресторанах после часа ночи, сообщают «Владимирские ведомости».

Также снят действовавший запрет на не более, чем 50% заполняемости зала.

Еще до этого на фоне улучшающейся эпидемиологической ситуации в регионе были сняты некоторые ограничения: можно посещать массовые мероприятия в организациях образования и культуры, физкультурные и оздоровительные мероприятия.

Ранее ФАН рассказывал о проекте закона о введении QR-кодов на транспорте. Минтранс и Госдума решили продолжить его доработку.

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запрет отмена ограничения qr-код
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