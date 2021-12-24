Психолог Хорс рассказал, как не впасть в уныние при подведении итогов года

В конце года стало принято подводить итоги, прямо как в бухгалтерии сводить дебет с кредитом: чего добился, а чего нет. Однако результат зачастую не соответствует ожиданиям и лишь расстраивает человека. Как не впасть в уныние, анализируя итоги прошедшего года, и надо ли их вообще подводить, в беседе с ФАН рассказал клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс.

В уныние, по словам психолога, впадают те, кто относится к себе с излишней требовательностью. Для таких людей завышенные ожидания впоследствии превращаются в трагедию.

«У людей с завышенными ожиданиями есть ряд установок, которые в итоге и выливаются в разочарование. Например, «я должен был сделать все, что хотел». В когнитивной поведенческой терапии это называется когнитивное заблуждение, потому что высказывание противоречит объективной реальности. Есть еще пара убеждений: «сели я не сделал все, что хотел, значит — я ничего не сделал» и «если не сделал все, что планировал, то это мало». Все это порождает уныние», — объяснил Хорс.

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Как сказал специалист, важно соотносить какие-то планы, фантазии и реальные возможности. Мысль — «если сделал меньше чем другие, то это плохо», тоже надо гнать из головы, убежден Хорс. Сверхтребования — это всегда к разочарованиям. Причем к унынию склонна в наше время молодежь, подчеркнул психолог.

«Люди до 40 лет активно бомбардировались различными коучерами и мотивационными ораторами убеждением, что человек может все. Всем известны фразы «все от тебя зависит!», «все в твоих руках!», так вот, эти слова — полное вранье. Взрослый вменяемый человек с жизненным опытом понимает, что не все в этой жизни зависит от него. Но современные молодые люди всю жизнь росли под влиянием этих фальшивых, якобы мотивационных тезисов», — сказал психолог.

Он также отметил, что подведение итогов года — это вовсе не обязательная процедура. Если она приносит только боль и разочарование, то стоит отказаться от этой идеи. У человека нет обязанности следовать каким-то канонам, которые непонятно кто выдумал. Просто в один момент было вброшено мнение, что все успешные люди обязательно подводят итоги и пишут цели. Однако каких-то конкретных исследований на эту тему нет, подчеркнул Хорс.

У каждого человека есть свой список задач, которые надо доделать в уходящем году, но существуют и общие для всех дела. В первую очередь это касается возврата долгов, оплаты штрафов и «чистки» виртуального пространства.