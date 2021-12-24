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Зюганов попросил президента России поддержать законопроект о защите русского языка

Общество
Зюганов попросил президента России поддержать законопроект о защите русского языка
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента России Владимира Путина выступить за принятие законопроекта о защите русского языка.

Глава партии считает, что принять данный закон просто необходимо. По его словам, «историческая правда подвергается сегодня всяческим атакам и нападкам», передает РИА Новости.

«Мы внесли закон о защите русского языка и истории, вы сейчас об этом много говорите. Поддержите этот закон», — попросил Зюганов в ходе заседания Госсовета по науке.

Также Зюганов заявил, что следует отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и перейти к классическим методам проверки знаний. По мнению политика, это позволит будущим учителям и врачам поступать в вузы бесплатно.

Орфографическая комиссия РАН заявила, что в проекте новых правил русского языка от Минпросвещения «полностью отсутствует научный аппарат». В ведомстве пообещали прислушаться к мнению экспертов.

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русский язык зюганов законопроект
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