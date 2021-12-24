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Телеведущий Норкин сразил наповал зрителей анекдотом про сына бандита и велосипед

Общество
Телеведущий Норкин сразил наповал зрителей анекдотом про сына бандита и велосипед
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 декабря. Разные дети добиваются новогодних подарков по-разному. Известный шоумен и ведущий ток-шоу «Место встречи» привел зрителей в восторг забавной историей о сыне мелкого мафиози, который захотел в подарок велосипед.

В преддверии католического Рождества, которое отмечают миллионы человек по всему миру, журналист решил порадовать гостей и экспертов шоу рассказом о том, как своего добиваются дети закоренелых бандитов. Главным героем юморески Норкина стал мексиканский мальчик, который решил попросить высшие силы о ценном подарке, но совершенно не собирался хорошо себя вести.

«Мексика. В семье не очень крупного криминального авторитета маленький сын хотел, чтобы ему родители подарили на Рождество велосипед. Родители отказывались это делать, потому что он, по их мнению, плохо себя вел. Ребенок начал возмущаться, но мать ему сказала, чтобы тот написал письмо Иисусу. Мальчик сел писать: "Обещаю, что целый год буду вести себя хорошо". Посмотрел, скомкал бумажку, выбросил ее. Начал писать снова: "Буду вести себя хорошо целый месяц", но опять порвал лист. Потом пишет: "Обещаю, что буду вести себя хорошо целую неделю". Посидел-посидел, вскочил и побежал в церковь. Возвращается со статуэткой Мадонны и начинает писать на листочке: "Если ты хочешь увидеть свою мать…"» — «взорвал» студию Андрей Норкин.

Телеведущий Норкин сразил наповал зрителей анекдотом про сына бандита и велосипед
ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Браганцева
Зрители охрипли от смеха после столь неожиданной развязки, многие продолжали хохотать до самых титров передачи, а зал наполнился предпраздничной атмосферой.

Андрей Норкин регулярно удивляет зрителей, гостей и экспертов общественно-политического ток-шоу «Место встречи» оригинальными и неожиданными юморесками. Однако не все истории ведущего попадают в эфир — ранее в Сеть утекло видео из-за кулис телешоу, на котором ведущий рассказывает нецензурный анекдот.

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