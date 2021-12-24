Киевский политолог Бортник: Украину в НАТО могут пригласить только на экскурсию

Киев, 24 декабря. Навязчивая идея Украины стать частью НАТО ставит в неудобное положение западные страны, которые боятся реакции России на расширение блока, заявил украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, сегодня курс на вступление Киева в НАТО поддерживают далеко не все украинцы. Большая часть граждан выступает против такого шага. При этом уже и в самом военно-политическом боле не ждут Украину с распростертыми руками.

«Если раньше НАТО смотрела на это с такой, знаете, благодушностью сначала, потом они смотрели на это с раздражением, потому что это создавало давление на них. Особенно, когда Зеленский поехал подписывать декларации с отдельными странами», — заявил Бортник.

По его словам, на Западе боятся дипломатических и военных шагов России в ответ на расширение Североатлантического альянса. Киевский политолог дал мрачный прогноз по вступлению Украины в НАТО. По его словам, пригласить ее туда могут только на экскурсию.

«Я думаю, что (на следующий саммит НАТО — Прим. ред.) в Мадрид нас могут пригласить в качестве какого-то гостя или на экскурсию, условно говоря», – подытожил Бортник.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг оставил без ответа вопрос Зеленского о том, когда Украина сможет стать частью Альянса. Отмечалось, что у стран военно-политического блока нет единой позиции на этот счет.