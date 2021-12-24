Политолог Рар: после ухода Меркель немецкая партия ХДС взяла курс на «шельмование» России

Берлин, 24 декабря. Немецкая партия христианских демократов (ХДС) взяла курс на «шельмование» России и захватила контроль над оппозицией в бундестаге. Причины такого изменения в полемике движения бывшего канцлера Ангелы Меркель раскрыл политолог Александр Рар.

Свои соображения бывший советник кабмина ФРГ изложил в личном Telegram-канале. По его наблюдениям, партия ХДС встала на путь антироссийской риторики, чтобы набиться в союзники прорвавшимся в правительство «Зеленым» во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Также игра на русофобской истерии поможет вернуть расположение провластных СМИ и стать лидирующей оппозиционной силой, считает эксперт.

«Христианские демократы Германии, после ухода Меркель, к сожалению, встают на жесткий курс шельмования России. Они понимают, что этим заручатся симпатиями в немецких СМИ. Новый лидер ХДС Фридрих Мерц — за вооружение Украины НАТОвским оружием. "Зеленые" давно ратуют за это. Меркель всегда блокировала такие просьбы Киева и США», — написал Рар.

По его мнению, причина такого резкого изменения в курсе партии заключается в смене поколений берлинского истеблишмента. Ангела Меркель и ее команда были политиками старой закалки, осознававшими роль России на мировой арене и ценившими вклад СССР в победу над фашизмом. С другой стороны, новые политические элиты ФРГ воспитаны в духе трансатлантизма и триумфализма на волне победы коллективного Запада над СССР в холодной войне.

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«Ушло из немецкой политики то поколение, которое помнило ужасы войны и которое было благодарно России за воссоединение Германии. Нынешние правители Германии лишены романтики и стратегии в отношение России, они воспитаны в духе трансатлантизма и им свойствен триумфализм после победы Запада в холодной войне. Они строят либеральную Европейскую империю, а Россия, у которой отличающиеся от Евросоюза национальные интересы, рассматривается ими как "непримиримая неприятность"», — посетовал Александр Рар.

Авторитетный немецкий политолог Александр Рар неоднократно давал отрицательную оценку действиям руководства партии «Зеленые» во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Ранее бывший советник кабмина ФРГ открыто обвинил берлинскую чиновницу в разжигании антироссийских настроений в Германии.