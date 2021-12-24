Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 18:58
18:54
Происшествия
Суд заключил под стражу мужчину, избившего сына бойца ММА Дацика
18:53
Происшествия
Организатора притонов в Воронеже приговорили к 13,5 года колонии строгого режима
18:52
Общество
Рестораны Владимирской области будут работать без ограничений с 30 декабря
18:49
Происшествия
Устроившего стрельбу в томском тире посмертно проверят на вменяемость
18:47
Спорт
Вратарь Хомич признался, что едва не избил молодого Дзюбу в номере
18:47
Общество
Психолог Хорс рассказал, как не впасть в уныние при подведении итогов года
18:45
Общество
Росздравнадзор сообщил о выпуске первых партий вакцины «Спутник М» в гражданский оборот
18:44
Политика
Читатели Wirtualna Polska высмеяли новых «свидетелей» по делу MH17
18:41
Общество
Пенсионер из Таганрога отсудил у ПФР 200 тысяч рублей
18:39
Спорт
Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Рар: после ухода Меркель немецкая партия ХДС взяла курс на «шельмование» России

Политика
Политолог Рар: после ухода Меркель немецкая партия ХДС взяла курс на «шельмование» России
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 24 декабря. Немецкая партия христианских демократов (ХДС) взяла курс на «шельмование» России и захватила контроль над оппозицией в бундестаге. Причины такого изменения в полемике движения бывшего канцлера Ангелы Меркель раскрыл политолог Александр Рар.

Свои соображения бывший советник кабмина ФРГ изложил в личном Telegram-канале. По его наблюдениям, партия ХДС встала на путь антироссийской риторики, чтобы набиться в союзники прорвавшимся в правительство «Зеленым» во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Также игра на русофобской истерии поможет вернуть расположение провластных СМИ и стать лидирующей оппозиционной силой, считает эксперт.

«Христианские демократы Германии, после ухода Меркель, к сожалению, встают на жесткий курс шельмования России. Они понимают, что этим заручатся симпатиями в немецких СМИ. Новый лидер ХДС Фридрих Мерц — за вооружение Украины НАТОвским оружием. "Зеленые" давно ратуют за это. Меркель всегда блокировала такие просьбы Киева и США», — написал Рар.

По его мнению, причина такого резкого изменения в курсе партии заключается в смене поколений берлинского истеблишмента. Ангела Меркель и ее команда были политиками старой закалки, осознававшими роль России на мировой арене и ценившими вклад СССР в победу над фашизмом. С другой стороны, новые политические элиты ФРГ воспитаны в духе трансатлантизма и триумфализма на волне победы коллективного Запада над СССР в холодной войне.

Политолог Рар: после ухода Меркель немецкая партия ХДС взяла курс на «шельмование» России
wikipedia.org / Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

«Ушло из немецкой политики то поколение, которое помнило ужасы войны и которое было благодарно России за воссоединение Германии. Нынешние правители Германии лишены романтики и стратегии в отношение России, они воспитаны в духе трансатлантизма и им свойствен триумфализм после победы Запада в холодной войне. Они строят либеральную Европейскую империю, а Россия, у которой отличающиеся от Евросоюза национальные интересы, рассматривается ими как "непримиримая неприятность"», — посетовал Александр Рар.

Авторитетный немецкий политолог Александр Рар неоднократно давал отрицательную оценку действиям руководства партии «Зеленые» во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Ранее бывший советник кабмина ФРГ открыто обвинил берлинскую чиновницу в разжигании антироссийских настроений в Германии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Рар: после ухода Меркель немецкая партия ХДС взяла курс на «шельмование» России
меркель россия германия александр рар хдс зеленые
Комментировать