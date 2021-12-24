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Генерал Кравченко назначен новым замглавы МВД России

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 18:05
Общество
Генерал Кравченко назначен новым замглавы МВД России
Prt Scr youtube.com  /  ГТРК &quot;Волгоград-ТРВ&quot;. &quot;Волгоград 24&quot;

Москва, 24 декабря. Начальника волгоградского главка МВД, генерала Александра Кравченко назначили на должность замглавы МВД России, следует из указа президента России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.

Кравченко возглавлял УВД по Волгоградской области с 1 ноября 2008 года. 31 марта 2011 года ему было присвоено звание — генерал-лейтенант полиции.

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