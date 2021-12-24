Генерал Кравченко назначен новым замглавы МВД России

Москва, 24 декабря. Начальника волгоградского главка МВД, генерала Александра Кравченко назначили на должность замглавы МВД России, следует из указа президента России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.

Кравченко возглавлял УВД по Волгоградской области с 1 ноября 2008 года. 31 марта 2011 года ему было присвоено звание — генерал-лейтенант полиции.